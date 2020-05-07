تبسة: الوالي يمنح إعانات ماليّة ومساعدات وسكنات ريفيّة لعائلات معوزة

توجّه والي تبسّة، عطالله مولاتي، إلى بلديّة العوينات٬ في زيارة غير مبرمجة٬ لتفقّد أحوال ساكنة مشتة أولاد مهريّة.

يأتي هذا في إطار الاطّلاع على الظّروف الحياتيّة لساكنة مناطق الظلّ من الأسر الأشدّ احتياجا وفاقة عبر إقليم الولاية٬ وحصر احتياجاتهم الأساسيّة وتغطيتها٬ والعمل على ترقية أوضاعهم المعيشيّة.

وخصّت زيارة الوالي عائلة يتيمة٬ أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصّة تعيش ظروفا جدّ مزرية.

وبعد الاطّلاع على أوضاعها المعيشيّة، أمر الوالي على الفور بمنحها إعانة ماليّة ومساعدات٬ ومنح الابن الأكبر للعائلة سكنا ريفيّا٬ وربطه بالمجمّع الرّيفي قيد الانجاز على مشارف مدينة العوينات.

كما توجّه الوالي إلى منطقة ” قنيفيدة ” بإقليم بلديّة بولحاف الدّير.

واطّلع الوالي على ظروف عدد من السّاكنة٬ من بينهم مواطن منحه سكنا ريفيّا لحاجته الماسّة إلى سكن.

كما توجه الى عائلة أرملة متكوّنة من أربعة أفراد٬ وبعد الاطّلاع على ظروفهم المعيشيّة القاهرة٬ أمر بمنحهم قطعة ارض وإعانة ماليّة ومساعدات.

ولذات الغرض٬ توجّه والي الولاية إلى بلديّة مرسط،، وبمنطقة الحوض الكبير، منح حزمة من المساعدات إلى عائلة معوزّة تعيش ظروفا معيشية مزرية٬ استفادت سابقا من بناء ريفي ولم تستطع انجازه بسبب الفاقة والاحتياج.

وأمر الوالي٬ منح العائلة مساعدة ماليّة من أجل الانطلاق في انجاز السّكن الريفي وإتمامه في أسرع الآجال، ومساعدات لسدّ حاجاتهم خلال الشّهر الكريم .

وفي معرض ذلك، أفاد والي الولاية٬ أنّ زيارة العائلات المعوزّة وشديدة الفاقة والحاجة وتغطية احتياجاتهم المعيشيّة والاطلاع على واقع التّنمية بمناطقهم٬ والتكفّل بانشغالاتهم متواصلة وستطال جميع بلديّات الولاية.