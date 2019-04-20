تبسة: انتاج 900 ألف قنطار من شتى أنواع الحبوب

ستحقق تبسة، برسم حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الحالي، محصول لا يقل عن 900 ألف قنطار، من شتى أنواع الحبوب.

وحسب ما أفاد به، اليوم السبت، مدير المصالح الفلاحية، مخلوف حرمي، فإن هذا المنتوج من الحبوب من المنتظر أن يعرف ارتفاعا مقارنة بالموسم الماضي.

وأشار نفس المسؤول، إلى أن كمية الأمطار والثلوج التي تساقطت، خلال شهر مارس الفارط، سمحت بإنقاذ مساحات فلاحية واسعة.

وأوضح السيد حرمي، بأن المساحة المزروعة بولاية تبسة، تقدر بحوالي 110 آلاف هكتار.

منها 56 ألف هكتار من القمح الصلب، و50 ألف هكتار من الشعير، وحوالي 4 الاف هكتار من القمح اللين.

كما وفرت مديرية المصالح الفلاحية للولاية، كافة الامكانيات المادية والبشرية، لانجاح الموسم الحالي للحصاد والدرس.

وفي سياق متصل، شهدت تبسة ولأول مرة، تجربة غراسة بعض البقول، على مساحة 260 هكتارا، منها 180 هكتارا من العدس و98 هكتارا من الحمص .

على أن يتم تقييم مدى نجاح زراعة هذه البقوليات لاحقا، خاصة وأن كل المؤشرات تؤكد أن المحصول سيكون محسوسا.