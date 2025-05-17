تبسة.. انتشال ثاني جثة من مغارة فج الردامة

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن انتشال جثة الضحية الثانية من مدخل مغارة بالمكان المسمى “فج الردامة” ببلدية الشريعة بولاية تبسة.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت صبيحة اليوم السبت، في حدود الساعة 09سا:55د لأجل إنقاذ شخصين عالقين داخل مدخل مغارة. بالمكان المسمى “فج الردامة” ببلدية ودائرة الشريعة.

حيث تمكنت تم انتشال واخراج الضحية الأولى من جنس ذكر متوفى، والبالغ من العمر حوالي 35 سنة وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

وفي دود الساعة (12سا:40د) تمكنت الفرق المتدخلة من انتشال جثة الضحية الثاني كذلك متوفي من جنس ذكر والبالغ من العمر حوالي 31 سنة وتحويلها من إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور