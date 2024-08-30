تبسة: انتشال جثة رجل جرفته السيول في واد قريقر

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة من انتشال جثة شخص جرفته السيول بواد بوسعيد، بلدية قريقر، دائرة بئر مقدم.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تمت العملية إثر بلاغ بوجود سيارة نفعية على متنها شخصان (رجل وامرأة) جرفتها السيول.

وذلك إثر هطول أمطار ما أدى إلى فيضان الواد وارتفاع منسوب المياه به.

وفور ذلك تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة والوحدة الرئيسية الشهيد حشاني دوح بتبسة وفرق الرتل المتحرك بتبسة.

وبدعم من فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية بتبسة وفرقة التعرف والإنقاذ بالأماكن الوعرة (GRIMP).

ليتم في حدود الساعة 18سا و55دقيقة العثور على جثة الزوجة وانتشالها.

وفي حوالي الساعة 21سا و20دقيقة ليلا تم العثور على جثة الزوج وانتشاله من مجرى الواد على مستوى بلدية الضلعة.

وتم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث.

العملية تمت بإشراف وحضور مدير الحماية المدنية المقدم قبلي محند آكلي، رفقة والي ولاية تبسة خليل سعيد، والسلطات المدنية والعسكرية.

كما تم تسخير للعملية 60 عونا بمختلف الرتب، 7 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام. بالإضافة إلى سياراتي إسعاف، ومضخات و 4 سيارات اتصال.