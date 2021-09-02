تبسة: انتشال جثة طفل من بركة مائية

تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة وبدعم من فرقة الغطاسين بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح. زوال اليوم الخميس من انتشال جثة الطفل والبالغ من العمر حوالي 10 سنوات مفقود منذ صبيحة اليوم.

وبعد عملية بحث تم العثور عليه جثة هامدة غرق ببركة مائية على مستوى المكان المسمى مشتة أولاد الواعر. ببلدية عين الزرقاء دائرة الونزة.

وتم انتشال الجثة من طرف مصالحنا وتحويلها على متن سيارة الإسعاف إلى القاعة المتعددة الخدمات ببلدية عين الزرقاء.