تبسة.. اندلاع حريق مهول في جبل الحوض بمرسط

تدخلت وحدات الحماية المدنية مساء اليوم الخميس، في حدود الساعة 19:50، لإخماد حريق مهول شبّ بغابة جبل الحوض ببلدية ودائرة مرسط، ولاية تبسة.

وقد جرى تسخير إمكانيات بشرية ومادية معتبرة تمثلت في 16 شاحنة إطفاء من مختلف الأحجام و52 عون تدخل من مختلف الرتب، وذلك بمشاركة وحدات مرسط، عين الزرقاء، الونزة، الكويف، باب الزياتين، وتبسة، إلى جانب دعم من الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات.

ولا تزال جهود السيطرة وإخماد هذا الحريق من قبل مصالح الحماية المدنية متواصلة وسط ظروف ميدانية صعبة.