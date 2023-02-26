تبسة.. انطلاق القافلة الوطنية للمؤسسات الناشئة لدى الطلبة الجامعيين

نظم المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بتبسة وجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي بقاعة المحاضرات الكبرى مالك بن النبي ملتقى حول المؤسسات الناشئة وبعث روح المقاولاتية لدى الطلبة الجامعيين.

وذلك في إطار افتتاح قافلة وطنية من برنامج وطني شامل اعتمدته قيادة المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية للمساهمة في انجاح أفكار ومسارات مشاريع المؤسسات الناشئة والمقاولاتية بالتوجيه والتأطير والدعم، وذلك بحضور رئيسها الذي نوه بأهمية هذا الملتقى لما يحمله من شرح ونقاش مفتوح لصالح الطلبة الجامعين.

وتميزت فعاليات هذه التظاهرة بتدخل باحثين وأكادميين وطلبة مقبلين على التخرج وبحضور كثيف ونقاش ثري كان من تأطير نخبة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المتخصصين في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير خاصة في مجالات المقاولاتية وريادة الاعمال والمؤسسات الناشئة والتنمية الاقتصادية، بمعية أصحاب تجارب وافكار متوجة بمشاريع ناشئة.

من جهته رئيس مكتب المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية بولاية تبسة، البروفيسور عمار براهمية تطرق في كلمته للأهمية البالغة المتعلقة بتحفيز الطلبة الجامعيين على الإندماج في الحياة الاقتصادية بمرافقة مشاريعهم وتأطير خطوات إنشاء مؤسساتهم الناشئة بالتثمين والتقييم والدعم.

ثم تعاقبت المداخلات الافتتاحية بعد كلمة الدكتورة الطاوس غريب رئيسة الملتقى والتي شرحت أهدافه وأهم المحاور التي سيتم تناولها.

ولضمان استفادة الطلبة المقبلين على التخرج من نتائج الملتقى الذي تم توزيع محاوره عل ثلاثة ورشات متخصصة ومتميزة بمداخلات علمية توجت بمخرجات حول مستقبل المؤسسات الناشئة وكيفيات بعث روح المقاولاتية لدى الطلبة الجامعيين.