تبسة ..انهاء مهام مدير الموارد المائية بسبب فضائح القطاع وسوء التسيير

تم اليوم انهاء مهام مدير الموارد المائية لولاية تبسة، بسبب فضائح القطاع وسوء التسيير.

وتم تعيين رئيس مصلحة بمديرية الموارد المائية لولاية ميلة خلفا له.

وأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في تبديد واختلاس مشاريع حماية المدن من الفيضانات، الغلاف المالي المنهوب يقدر ب 731 مليار سنتيم.

وتحقق الشرطة المالية والاقتصادية مع اطارات بالمديرية الولائية ومكاتب دراسات.

التحقيقات الاولية تشمل 30 مقاولا اسندت لهم عمليات انجاز 70 صفقة.

وكان والي الولاية قد رفع تقارير سوداء عن سوء التسيير وعدم جدية المدير في تنفيذ الالتزامات.