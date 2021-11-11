تبسة: ايداع شقيقين الحبس المؤقت بعد تبليغ كاذب عن سرقة محلهما لبيع الجوهرات

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بولاية تبسة بايداع شقيقين الحبس المؤقت بسبب التبليغ عن جريمة وهمية.

أين ادعا المتهمان بسرقة محلهما التجاري الخاص ببيع الحلي والمجوهرات الذهبية، اين بلغا عن سرقة بقيمة 23 مليار سنتيم.

وأسفر التحقيق المنجز حسب بيان مصالح الأمن، عن اكتشاف الحقيقة واسترجاع مجوهرات بقيمة 14 مليار سنتيم.

حيث تم استخراج المسروقات من حديقة منزل ملك لأحد أقاربهما، هذا وبلغ العدد الأولي للضحايا 50 ضحية تم سماعهم على محاضر رسمية.

فيما وجه للمتهمان تهمة النصب والاحتيال والتبليغ عن جريمة وهمية يعلمان بعدم وقوعها.