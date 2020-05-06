تبسة: ايداع قاتل شاب بمركبته الحبس المؤقت

امر قاضي التحقيق بمحكمة تبسة بإيداع المتهم بقتل شاب بواسطة مركبة سياحية بعد ان دهسه وتسبب في رميه مسافة طويلة قدرت بـ 18 مترا على مستوى شارع هواري بومدين الحبس المؤقت بمؤسسة اعادة التربية.

وذلك الى غاية مثوله أمام هيئة المحكمة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة صابر كردون الذي اصدر بيانا صحفيا ملابسات القضية انه وقع شجار بين المشتبه به (ع م ل) البالغ من العمر 24 سنة وشاب اخر يدعى (ح ن).

ليقوم بعد ساعة من الزمن بدهس شقيق هذا الأخير المسمى (ح ع) الذي يبلغ من العمر 23 سنة بواسطة مركبته ورميه على مسافة تقدر ب 18 مترا بشارع هواري بومدين وسط مدينة تبسة.

حيث تم نقله الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية يوسف بوطرفة قبل ان يلفظ انفاسه الأخيرة.

وأضاف البيان عن انه وفور إخطار وكيل الجمهورية تنقل مباشرة الى مكان الوقائع مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في القضية.

مع الأمر بإخضاع جثة الضحية للتشريح بغرض معرفة سبب الوفاة.

وبعد استيفاء إجراءات البحث والتحري تم تقديم جميع أمامه موازاة مع فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه به عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

ليصدر فيما بعد عقب سماعه من طرف قاضي التحقيق أمرًا بإيداعه الحبس المؤقت.