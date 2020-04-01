عاجل

تبسة: ايداع كهل الحبس المؤقت بعد نشره فيديو  ينفي من خلاله وجود فيروس كورونا

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تبسة: ايداع كهل الحبس المؤقت بعد نشره فيديو  ينفي من خلاله وجود فيروس كورونا
بقلم سليم دريد

تم اليوم الأربعاء، ايداع كهل الحبس المؤقت بعد نشره فيديو  ينفي من خلاله وجود فيروس كورونا.

وحسب مصالح الأمن، فإن الشخص الموقوف والبالغ من العمر 55 سنة، قام بتسجيل مقطع خلال حفل زفاف حضره.

ودعا الشخص الموقوف، من خلال الفيديو الى إقامة الحفلات، لأن كورونا غير موجود.

كما نشر هذا الأخير في حسابه الشخصي، منشورات مكتوبة تدور في مجملها ان هذا الوباء ما هو الا مسرحية لها أغراض اقتصادية.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية، باستعمال مختلف الوسائل التقنية من أجل التأكد من ارتباط صاحب الصفحة بمختلف المناشير المذكورة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=799448

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com