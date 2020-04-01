تبسة: ايداع كهل الحبس المؤقت بعد نشره فيديو  ينفي من خلاله وجود فيروس كورونا

تم اليوم الأربعاء، ايداع كهل الحبس المؤقت بعد نشره فيديو ينفي من خلاله وجود فيروس كورونا.

وحسب مصالح الأمن، فإن الشخص الموقوف والبالغ من العمر 55 سنة، قام بتسجيل مقطع خلال حفل زفاف حضره.

ودعا الشخص الموقوف، من خلال الفيديو الى إقامة الحفلات، لأن كورونا غير موجود.

كما نشر هذا الأخير في حسابه الشخصي، منشورات مكتوبة تدور في مجملها ان هذا الوباء ما هو الا مسرحية لها أغراض اقتصادية.

وعليه تم فتح تحقيق في القضية، باستعمال مختلف الوسائل التقنية من أجل التأكد من ارتباط صاحب الصفحة بمختلف المناشير المذكورة.