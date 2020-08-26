تبسة: ايداع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة السابق رفقة 5 إطارات الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات بتبسة اليوم بإيداع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة السابق الحبس المؤقت.

ووفق مصادر النهاراونلاين المتهم يشغل حاليا منصب مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية عنابة.

كما أمر قاضي التحقيق في نفس القضية ايداع الحبس المؤقت لـ 5 اطارات بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية تبسة

في حين تم الإفراج عن 4 متهمين اخرين تم تقديمهم في نفس القضية

القضية تندرج ضمن قضايا الفساد المفتوحة بأمر من النيابة العامة، وتم معالجتها من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وتحت إشراف مباشر لوكيل الجمهورية.