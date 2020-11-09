تبسة: بداية الحجر الجزئي المنزلي بداية من الغد ولمدة 15 يوما

اصدر والي ولاية تبسة محمد البركة داحاج، اليوم الإثنين، قرارا يقضي باقرار الحجر الجزئي المنزلي ابتداء من يوم الغد ولمدة تقدر بـ 15 يوما.

حيث تبدأ ساعات الحجر من الساعة الثامنة ليلا الى غاية الخامسة صباحا، وتضمن القرار أيضا تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص العمومي والخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعن المخالفين لهذه البنود من القرار الذي جاء في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا تم التأكيد على ان المركبات ستحجز لمدة 15 يوما.

ومعها رخصة السياقة لنفس المدة بينما ستطبق غرامة مالية على الراجلين مع المتابعة القضائية.