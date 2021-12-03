تبسة.. تجمع الطلبة الأحرار يطالب بإقالة رئيس قسم المراقبة والتنسيق في مديرية الخدمات الجامعية

وجه، مكتب تجمع الطلبة الجزائريين الأحرار بولاية تبسة، بيانا استعجاليا رقم 1، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، ومعهما كل ممثلي السلطات العمومية ابتداء من والي الولاية، يناشد فيه ضرورة التدخل الفوري والعاجل، من أجل وضع حد للظواهر الكارثية التي تنبئ بقنبلة موقوتة بسبب الوضع الراهن والحساس الذي تمر به مديرية الخدمات الجامعية، بسبب عديد التجاوزات التي يكون وراءها رئيس قسم المراقبة والتنسيق، حسب البيان الذي تحصل موقع النهار أونلاين على نسخة منه، مطالبا –المكتب-، بلزوم اقالته من منصبه الذي يعمر فيه لمدة تقارب 10 سنوات، مع ايفاد لجنة تحقيق طارئة لتقصي الحقائق والمحاسبة كل ذلك من اجل مصلحة الطالب والحد من الفساد الذي ينخر القطاع.

واستنادا لذات البيان الذي وصل الى جميع الهيئات الموجه إليها، فإنه من بين التجاوزات الخطيرة المسجلة من طرف نفس المسؤول المشكو منه، عدم مراقبة الجودة ونوعية السلع على مستوى الاقامات الجامعية، تستره على عدم نشر الرزنامة الغذائية وعدم اعلانها للطلبة مما يوحي أن هناك تلاعب وراء الستار في حق الطالب المقيم، تستره على تموين غير المطابق لدفتر الشروط من طرف الممونين خاصة في مادتي اللحم والدجاج، شغور مكتبه على مستوى مديرية الخدمات الجامعية وتغيير مقر الاجتماع والاستقبال في بيت الشباب، اضافة الى عدم اعترافه بالتنظيمات الطلابية وادعائه أنه لا توجد سلطة فوق سلطته في الجماعة.

هذا وختم المكتب بيانه باعتبار هذه الخطوة بداية لحركة احتجاجية في حال عدم الاستجابة للمطالب المدرجة، محملين أي انزلاق أو تدهور في الوضع العام للمعني ومن يقف وراءه.

من جهتنا والتزاما منا باعطاء حق الرد للجهة المعنية، فقد تم الاتصال بمدير الخدمات الجامعية بولاية تبسة، ابراهيم ساعي، حيث كان رده يتمحور حول عدم علمه بهذا التحرك لمكتب تجمع الطلبة الأحرار، لانهم لم تتم اي عملية اتصال او تواصل معه، مؤكدا على أن باب مكتبه مفتوحا طيلة ساعات العمل لأي انشغال أو لقاء مع الشركاء، مشيرا إلى أنه ومنذ اعتلائه منصب المدير، لم يتأخر يوما في العمل بجهد والتنقل الى مختلف الاقامات الجامعية حرصا منه على سلامة العملية الخاصة بالتسيير وأيضا من أجل راحة الطلبة، خاتما حديثة بأنه سينظر في الأمر وفقا للقانون.