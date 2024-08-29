تبسة تحتل الصدارة في المنصة الرقمية للحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون

كشف البروفيسور رضوان بلخيري المكلف في المنصة الرقمية والإعلام والعلاقات العامة، على مستوى مديريه الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. بولاية تبسة، إن الولاية احتلت المراتب الأولى. حسب الإحصائيات الرقمية المقدمة أسبوعيا.

وقال المتحدث أن الاعتماد على المنصات الرقمية في الترويج لبرنامج الانتخابات تعد سابقه في تاريخ الانتخابات الجزائرية. إذ أن الاعتماد على هذه المنصة الرقمية يساعد في معرفه مختلف النشاطات التي أنجزت عبر الولايات من ناحية. ومن ناحيه أخرى سهلت عمليه التواصل بين المديريه العامة. والمديريات الولائيه، والمندوبيات المحليه للبلديات.

واستطرد المتحدث أن هذا يمثل قفزه نوعيه ممتازة جدا، تحسب في مجال الاتصال السياسي، وهذا هو الذي يدخل في تجسيد اتصال المؤسسات. من خلال إيصال المعلومة في حينها، خاصة وأن هذه المنصه سهلت عمليه التواصل وقلصت من وقت، إرسال الملفات. عكس ما كان سابقا.

وأصبحت المديرية العامة بإمكانها الاطلاع، وبصفه دوريه ويوميه على مختلف النشاطات التي تقام عبر الولايات. لفائدة المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومديريه الحمله الانتخابية للمترشح بولايه تبسة.

واحتلت الولاية حسب ذات المتحدث الصدارة عبر مختلف النشاطات والتفاعل بين المديرية العامة والمديرية المحلية لولاية تبسة. وهو ما جعلها تتصدر المراتب الأولى على مدار الأسبوع في مختلف النشاطات والتفاعلات مع المديرية العامة.

وأضاف البروفيسور رضوان إن هذه المنصة التي يشرف عليها شخصيا، سهلت عمليه التواصل بين المندوبين المحليين على مستوى البلديات. وإيصال المعلومة في حينها وتلقي الملفات عبر ذات المنصة.

إن مثل هذا العمل والانجاز يقول المتحدث يجب أن يعمم وان يصبح تجربه ناجحة فعلا، قابله للتجسيد في عديد الانتخابات القادمة.