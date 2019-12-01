تبسة.. تحرير عجوز احتجزها ابنها 3 أيام داخل المنزل دون اكل بالعقلة

حررت قوات الدرك بتبسة عجوز تبلغ من العمر 85 سنة، احتجزها ابنها 3 أيام داخل المنزل ببلدية العقلة المالحة في دائرة بئر العاتر دون أكل.

العجوز تم تقييدها ومنع الدواء عنها، مما تسبب في حدوث مضاعفات صحية خطيرة لها.

الضحية تم نقلها إلى غرفة العمليات في هذه الاثناء، في انتظار إخضاعها إلى عملية جراحية منتصف الليل.

الفريق الطبي المناوب قرر بتر ساقيها بعد تضررهما بسبب تقييدهما بواسطة حبل وحدوث تلف بفعل مرض السكري.

امر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق معمق في القضية، فيما قامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف الجاني الذي يعاني من اضطرابات عصبية.

عملية التدخل وتحرير العجوز تمت تحت إشراف مباشر لقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني.