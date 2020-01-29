تبسة: تحويل الإرهابي التونسي للمحاكمة بالعاصمة

أمرت النيابة بمحكمة تبسة اليوم الأربعاء بتحويل الارهابي التونسي المقبوض عليه أمس إلى الجزائر العاصمة.

وجاء امر التحويل بسبب نشريات بحث وأوامر ضبط وإحضار صادرة عن محاكم في العاصمة

العملية توقيف الإرهابي من طرف رجال الخلية المحلية لمكافحة الإرهاب ” CLAT”، ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لذات المحكمة.

وحسب المعلومات الاولية التي افادت بها مصادر النهار اونلاين فإن نشاط الإرهابي في عدد من مناطق الحزائر وسجلت تنقلاته الى ليبيا مالي والنيجر.

وهذا وقد كانت عمليات البحث عن الارهابي والبالغ من العمر 42 سنة والمنحدر من ولاية القبلي التونسية بدأت سنة 2007