تبسة.. تسجيل حالة ثالثة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا

كشف مدير الصحة والسكان لولاية تبسة السعيد بلعيد عن تسجيل حالةجديدة يشتبه في اصابتها بفيروس كورونا.

وفي اتصال هاتفي قبل قليل مع النهار أعلن مدير الصحة والسكان لولاية تبسة عن انه تم تسجيل ثالث حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة للولاية ان الأمر يتعلق بفتاة في العقد الثاني تقيم بمدينة الونزة مشيرا الى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة المعمول بها في مثل هذه الحالات والمتمثلة في إعطاء امر فوري بنقلها ووضعها على مستوى المصلحة المرجعية بمستشفى بوقرة بولعراس مع أخذ عينات منها وإرسالها الى معهد باستور من اجل اجراء التحاليل الطبية والتأكد موازاة مع بدء اجراء التحقيق الوبائي مع الأشخاص الذين تواصلت معهم.