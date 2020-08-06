تبسة.. تسجيل 142 حريق منذ شهر جوان الماضي

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة منذ جوان الماضي في اطار حملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية 252 تدخل اسفر عن تسجيل 142 حريق.

وتم خلال شهر جوان تسجيل 87 تدخل اسفر عن تسجيل 56 حريق اسفرت هذه الحرائق عن تسجيل خسائر تمثلت في 5٫97 هكتار حلفاء و53 شجرة صنوبر حلبي و20 شجرة عرعار و12 شجرة اكليل كما تم تسجيل 43٫89 هكتار اعشاب يابسة و8٫15 هكتار سنابل قائمة شعير و1٫08 سنابل قائمة قمح و14 كيس شعير 6٫23 هكتار تين شوكي و156 شجرة مثمرة و 1840 اعلاف.

كما تم خلال شهر جويلية تسجيل 121 تدخل اسفر عن تسجيل 62 حريق اسفرت هذه الحرائق عن تسجيل خسائر تمثلت في 11,05 هكتار صنوبر حلبي +64 شجرة صنوبر و03,05 هكتار اكليل و01 هكتار أشجار عرعار و06 اشجار عرعار و15,07 هكتار حلفاء و0,2 هكتار شجيرات صغيرة صنوبر و10 اشجار زيتون بالنسبة للأعشاب اليابسة تم تسجيل 102,27 هكتار بالنسبة لحرائق الاعلاف 12’حزمة تبن و2051 حزمة خرطال والاشجار المثمرة 365 شجرة.

ومن 01 الى غاية 04 اوت الجاري تم تسجيل 44 تدخل اسفر عن تسجيل 24 حريق اسفرت هذه الحرائق عن تسجيل خسائر تمثلت في 08 هكتار صنوبر حلي و 220 شجرة صنوبر و01 هكتار اكليل و07 هكتار حلفاء و 33,2 هكتار اعشاب يابسة و 2٫41 هكتار تين شوكي و1٫05 هكتار اشجار مثمرة.