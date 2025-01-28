تبسة.. تسجيل حريق بمنزل وآخر بقصب وأعشاب يابسة

اندلع حريق، اليوم الثلاثاء، على مستوى منزل بالمكان المسمى كاف عڨاب، بالكويف ولاية تبسة.

وتمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، من السيطرة على إخماد الحريق وتسجـيل خسائر مادية بالمنزل.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة، اليوم، من السيطرة على حريق وإخماده، بعدما شب بقصب وأعشاب يابسة بالونزة.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بينما لم تسجيل أي إصابات بشرية.