تبسة: تسخير القوّة العموميّة لإجبار المواطنين على التقيّد بالحجر المنزلي وإجراءات ردعيّة ضدّ المخالفين

أعلنت ولاية تبسة، تسخير القوّة العموميّة لإجبار المواطنين على التقيّد بالحجر المنزلي، مع تطبيق إجراءات ردعيّة ضدّ المخالفين.

ذلك ما تمّ الإعلان عنه، خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد، اشرف عليه، والي ولاية عطالله مولاتي.

وفي مجمل تدخلاته، أفاد الوالي أنّ إجراءات احترازيّة جديدة سيتمّ تطبيقها تباعا، وانّ على جميع المواطنين الالتزام بها.

وتم مضاعفة الإجراءات المتّخذة من طرف السّلطات العموميّة بولاية تبسّة ، وتفعليها بصرامة لمحاصرة الوباء.

وأكدت الولاية، توفير كلّ المستلزمات الضروريّة ، والعتاد والوسائل المتاحة، وضبط الّتعداد البشري اللاّزم، لمجابهة الوضع، والاستعداد للأسوأ .

وأضاف أنه لا مجال للعاطفة ، وان الأوضاع خطيرة فعلا، ويتوجّب أن نتّخذ الإجراء المناسب والصّرامة المطلوبة لتنفيذه، بعد الاستهتار والسّلوك السلبي الذين أظهرهما المواطن في التّعامل مع الوضع، رغم النّداءات المتكرّرة وحملات التّحسيس الواسعة، بضرورة الوقاية والالتزام بالحجر المنزلي.

وأوصى الوالي بتوفير كلّ الوسائل اللّوجستيّة والبشريّة، واستنفار جميع الجهود، وتسخيرها لمواجهة الرّاهن والاستعداد لكلّ طارئ.

كما شددت على التّدقيق في التحقيقات الوبائيّة، التي تباشرها مصالح مديريّة الصحّة بالولاية، والتي تشمل جميع المتواصلين والمحتكّين بالحالات المصابة التي تمّ تأكيدها.

وأكدت تشديد المراقبة الطبيّة والأمنية، على الأشخاص الخاضعين لإجراء الحجر المنزلي، والتكفّل التامّ بهم.

كما أعلنت مواصلة حملات التّوعية والتّحسيس، في أوساط المواطنين عبر كامل البلديّات، باستعمال مكبّرات الصّوت ، ومواصلة تعقيم وتطهير السّاحات العامّة، الأحياء التجمّعات السكانيّة في المحيطين الحضري والرّيفي ، والمرافق العموميّة ، بجميع البلديّات.

من جانب آخر، كشفت ولاية تبسة عن ضبط عدد الأشخاص المتواصلين والمحتكّين بالحالة المصابة والمتوفّاة بالولاية، وإخضاعهم للتّحقيق الوبائي، ووضعهم قيد الحجر الصحّي الكامل ببلديّات تبسّة، بئر العاتر، الونزة.

وأوضح بيان الولاية “بلديّة الونزة التي كان يتردّد عليها ابن المتوفّية ، ويتعاون مع صيدليّة بها تضمّ مخبر تحاليل، أين أسفر التّحقيق الوبائي عن تحديد13 عائلة، بمجموع 72 فردا، تمّ إخضاعهم للحجر الصحّي الكامل “.

وأضاف البيان ” بلديّة بئر العاتر، التي توجّهت اليها السيّدة المتوفاة ، يوم 14 مارس 2020، لحضور جنازة احد أقاربها، طفلا يبلغ من العمر عامين ، حيث أسفر التّحقيق الوبائي عن تحديد 113 شخصا، حضروا الجنازة يجري التّدقيق معهم، ووضع 149 شخصا، قيد الحجر الصحّي .

وورد في البيان “بلديّة تبسّة، أسفر التّحقيق الوبائي لحد السّاعة عن تحديد 10 أشخاص، وخمس عائلات، العائلة الأولى – وهي العائلة الرئيسيّة – تتكوّن من خمسة أفراد، العائلة الثّانية تتكوّن من عشرة أفراد، العائلة الثّالثة تتكون من سبعة أفراد، العائلة الرّابعة متكوّنة من خمسة أفراد، والعائلة الخامسة متكوّنة من سبعة أفراد “، وعمليّة التّحديد والتّعريف متواصلة .

وأفادت مصلحة الطبّ الوقائي بمديرية الصحّة لولاية تبسّة ، أنّ السيّدة المتوفّاة ، كانت ترتدي الكمّامة الواقية والقفازات، أثناء تنقلاّتها لعدد من الاطباء بمدينة تبسّة .

كما تفيد، أنّ السيّدة المتوفّاة، وحين توجهّها إلى بلديّة بئر العاتر، لحضور جنازة، لم تكن حينها مصابة بكورونا.