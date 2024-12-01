تبسة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز

أصيب 3 أشخاص بتسمم اثر استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي الجرف بلدية و دائرة الشريعة ولاية تبسة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بحي الجرف بلدية و دائرة الشريعة.

مشييرة أن الحادث خلف تسمم 03 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 27 سنة و 67 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى استعجالات الشريعة .

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