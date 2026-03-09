تبسة.. تسمم 30 طالبة بالإقامة الجامعية مكاحلية إبراهيم

سجلت مصالح الصحة بولاية تبسة حوالي 30 حالة تسمم في وسط الطالبات بالإقامة الجامعية مكاحلية إبراهيم (1500 سرير).

وقد تم التكفل بالمصابات صحيا على مستوى كل من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسكانسكا، والمؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح، ووصفت الحالات بالمتفاوتة الخطورة.

وتم استقبال الطالبات بعد تناولهن وجبة الإفطار، وبحسب ما أكده المدير الولائي للصحة، يزيد عريف، فإن الطالبات أجريت لهن تحاليل طبية استعجالية قبل إخضاعهن للبروتوكول الصحي المعمول به في حالات التسممات الغذائية.

وأكد أن مصلحة الطب الوقائي باشرت إجراءات التحقيق لتحديد مسببات التسمم الذي ظهرت أعراضه على الطالبات بآلام في البطن والتقيؤ.

ومن جهته، طمأن مدير جامعة تبسة، قواسمية، الذي كان متواجدا بالمستشفى للاطلاع على الحالة الصحية للمصابات أن الوضعية لا تدعو للخوف أو القلق طالما أن هناك تكفلا شاملا بهن، وتماثلهن للشفاء تدريجيا قبل مغادرتهن الأقسام الاستشفائية.