تبسة.. تسمم 4 أطفال بالغاز

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية تبسة، من انقاذ 4 أطفال تعرضوا للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي الزهور، ببلدية الكويف.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل إسعاف عائلة تعرضت للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بحي الزهور، بلدية ودائرة الكويف.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 04 أطفال تتراوح أعمارهم بين 04 و 13 سنة، يعانون من ضيق في التنفس. تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

