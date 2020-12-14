تبسة: تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في استيراد ونقل وتخزين وتصدير المخدرات

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الاجرام BRB بأمن ولاية تبسة من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد دولي.

وحسب أمن تبسة، تنشط الشبكة في مجال استيراد ونقل وتخزين وتصدير المخدرات عبر الحدود الوطنية بطريقة غير شرعية.

حيث تم توقيف اربعة اشخاص وحجز اكثر من 20 كلغ من المخدرات (راتج القنب الهندي).

وكشف رئيس خلية الاتصال والصحافة بأمن الولاية الملازم الأول حسين حمانة لـ”النهار اونلاين” ورود معلومات تفيد بوجود تحركات مشبوهة لجماعة إجرامية.

وكانت هذه الأخيرة تتخذ من منزل بأحد الاحياء الشعبية بمدينة تبسة مركزا لتخزين كمية من الكيف المعالج.

وتم بناء على ذلك وبالتنسيق مع النيابة المختصة مداهمة المنزل المذكور، العثور على كمية المخدرات التي كانت مخبأة ومعدة للتهريب.

وكشف ذات المتحدث أن المشتبه بهم أبدوا مقاومة عنيفة استدعت استعمال القوة المخولة قانونا للسيطرة عليهم.

كما تم في نفس العملية حجز مركبتين تم استعمالهما في نقل الممنوعات.

بالإضافة الى هواتف نقالة كانت تستعمل كوسائل للاتصال بين أعضاء الشبكة.

وبناء على ذلك، تم حجز الكمية المذكورة وتوقيف المتورطين وتحويلهم الى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه بهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.

ليحيل ملفهم على قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهم امرا يقضي بالإيداع رهن الحبس بمؤسسة اعادة التربية .