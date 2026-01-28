تبسة.. تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات والمنشآت العمومية

​ تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية تبسة، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التخريب والإتلاف العمدي للممتلكات والمنشآت العمومية واسترجاع المسروقات تمثلت في كوابل كهربائية وكمية من مادة النحاس.

​العملية نفذها بكل احترافية عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع، بعد استغلال المعلومات واردة إلى عناصر الفرقة تفيد بتواجد شخص يشتبه في ضلوعه بعملية السرقة الكوابل الكهربائية النحاسية والاليمينيوم وأعمدة الإنارة العمومية على مستوى حي طريق بكارية تبسة، ليتم توقيف مشتبه فيه، حيث تم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

​استمرارا لإجراءات التحقيق أفضى إلى تحديد هوية الفاعلين وهم عبارة عن شخصين ليتم توقيفهما واسترجاع أجهزة كوابل كهربائية النحاسية والاليمينيوم وأعمدة الإنارة العمومية كانت داخل حظيرة جمع الخردوات.

​بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية.