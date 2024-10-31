تبسة: تفكيك شبكة إجرامية وضبط 3852 قطعة أثرية تعود للعهد الروماني

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من توقيف شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالآثار. تتكون من خمسة أشخاص. حيث تم استرجاع 3852 قطعة أثرية تعود الى الفترة الرومانية. متكونة من 3850 مسكوكة نقدية وتمثالين.

العملية جاءت بعد استغلال أمثل لمعلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل. مفادها عزم مجموعة إجرامية على القيام بعقد صفقة لبيع كمية معتبرة من القطع الأثرية الأصلية على مستوى بلدية عين الزرقاء الحدودية التابعة لولاية تبسة. تحصلوا عليها بعد قيامهم بالتنقيب غير المشروع بأحد المواقع الأثرية بقطاع الولاية.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية التي مكنت من توقيف مركبتين على متنهما خمسة أشخاص. وبعد عملية التفتيش تم العثورعلى حقيبة يدوية بها كمية معتبرة من المسكوكات النقدية وتمثالين. ليتم حجزها وعرضها على الخبرة بمديرية الثقافة بولاية تبسة حيث ثبت أنها أصلية وتعود للحقبة الرومانية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم بموجب ملف جزائي أمام النيابة المحلية بمحكمة العوينات بتبسة.