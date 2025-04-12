تبسة.. تفكيك شبكة اجرامية وحجز أكثر من 4700 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة في عملية شرطية من تفكيك شبكة إجرامية للإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع حجز 4740 قرص مهلوس.

العملية نفذها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين زروق ، هذا بعد وروود معلومات مؤكدة تفيد بعزم مجموعة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية للقيام بعقد صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولاية تبسة وولاية ام البواقي، وإستغلالا للمعلومات الواردة تم إعداد خطة أمنية محكمة وبا

إتخاذ الإجراءات القانونية تم توقيف المركبة محل شبه وبتفقدها أمنيا تم ضبط كيس بلاستيكي مخبأ بصندوق المركبة يحتوي على 4740 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300 ملغ. ليتم حجزها وتحويل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية

بعد إستيفاء اجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما امام النيابة المحلية بمدينة تبسة والتي اصدرت اوامر بالايداع في حقهم .