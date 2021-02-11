تبسة: تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات مع حجز 66 كلغ تحمل علامة كوفيد_19

تمكنت مصالح الشرطة بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بولاية تبسة ، من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص وحجز 66 كلغ من الكيف المعالج.

وأضاف المصدر، أن الكمية المحجوزة تم استيرادها بطريقة غير مشروعة من المغرب، وكانت في طريقها الى مهربين تونسيين عبر الشريط الحدودي.

كما أن المركبة التي تقل المخدرات يقودها شيخ ملتحي عمره تجاوز 70 سنة.

وأضافت ذات المصادر، أن الأبحاث جارية من أجل توقيف متورطين آخرين تمكنوا من الفرار.

كما قامت مصالح الأمن بحملة مداهمات وتفتيش بأمر من وكيل الجمهورية لعدد من مساكن المشتبه بهم.