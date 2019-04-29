تبسة : تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وحجز أزيد من 5 كلغ كيف ببئر العاتر

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة من تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات ببئر العاتر واسترجعت كمية من الكيف المعالج قدرت ب 5.3 كلغ و400 حبة دواء مهلوس من نوع “اكستازي”.

حيث تم توقيف خلال ذات العملية 3 مشتبه بهم في حين لا تزال الابحاث جارية من أجل توقيف مشتبه به رابع.

افراد الشبكة الذين ينشطون بين الجزائر وتونس عثر محققو الفصيلة بحوزتهم ايضا على 400 خرطوشة خاصة ببنادق صيد ذات عيار 12 و16 ملم.

اضافة الى كمية معتبرة من مواد مختلفة تدخل في عملية صناعة الخراطيش مثل “الساشم”، “البارود” و”الكبسول”.

العملية ايضا اسفرت عن استرجاع مجموعة كبيرة من الاسلحة البيضاء التي كانت مخصصة لاغراض اجرامية.

وقد تم سماع الموقوفين على محاضر في انتظار تقديمهم امام النيابة فور استيفاء إجراءات التحقيق.