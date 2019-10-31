تبسة : تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة

تمكنت شرطة تبسة من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد دولي مختصة في تهريب العملة الصعبة باسم الاستثمار.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الشبكة مختصة في التهريب المقنن تم بعد إنشاء 8 شركات وهمية والقيام بالتوطينات البنكية المزيفة.

وعلى إثر ذلك اصدر وكيل الجمهورية أصدر تعليمات صارمة لتعميق التحقيق وتمديد الاختصاص لعدة ولايات

واسفرت التحقيقات الاولية عن حجز 100 ألف أورو وقرابة 4 مليار سنتيم خلال مداهمة منزل.

خلال ذات العملية تم حجز 3 مصانع خاصة بالبلاستيك والنجارة تم استيرادها بطريقة غير شرعية و 3 مركبات نفعية.

كما تم اكتشاف قائمة جديدة لأسماء مشتبه بهم سيشملهم التحقيق الذي أظهر تورط رجل أعمال تركي