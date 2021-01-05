تبسة: تفكيك شبكة مختصة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تبسة من تفكيك شبكة متخصصة في اجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير شرعية.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 6 أشخاص مشتبه بهم في العملية من بينهم إطار صحي تشتغل بمستشفى عمومي.

وقامت مصالح الدرك الوطني بحجز أدوية وعتاد مستعمل في عمليات الإجهاض.

وتكلف العملية الواحدة الراغبين في اجرائها مبلغ 15 مليون سنتيم.

وأوضحت ذات المصالح، أن التحقيقات مستمرة من اجل تحديد المسؤوليات واكتشاف أطراف جديدة.

من جهته قاضي التحقيق بمحكمة العوينات أمر بإيداع متهم الحبس المؤقت، ووضع 5 اخرين تحت نظام الرقابة القضائية