تبسة.. تفكيك شبكة مختصة في تهريب الآثار وحجز أزيد من 4300 قطعة نقدية رومانية

​تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من شل نشاط إجرامي خطير، وذلك بتوقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 4365 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة الرومانية، والتي تُصنف كممتلكات ثقافية محمية بموجب قانون حماية التراث الثقافي.

​وقد مكنت هذه العملية، المنفذة تحت إشراف النيابة المختصة، من توقيف الضالعين في هذا النشاط الإجرامي بتهمة جرم تهريب الممتلكات الأثرية باستعمال وسيلة نقل ( بيع وإخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة متأتية من عمليات الحفر والتنقيب) وكذا عدم التصريح بالممتلكات الأثرية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.