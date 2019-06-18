تبسة : تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير العملة الصعبة وحجز 15 الف أورو مزورة

فككت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة شبكة وطنية مختصة في تقليد وتزوير العملة الصعبة وحجز 15 الف أورو مزورة.

حيث بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها عزم الشبكة إغراق السوق بمبالغ مالية معتبرة قدرت بـ 15 الف أورو.

والقيام بنقل وتبادل كميات من الأوراق النقدية المزورة من العملة الأجنبية (الأورو)

مصدرها التهريب أين قامت قوات الشرطة التابعين لذات الفرقة بنصب كمين محكم بمدخل المدينة.

أين تم توقيف شاحنة تبريد من نوع كيا على متنها شخصين يبلغان من العمر 38 سنة وبعد اجراء عملية التفتيش القانونية.

تم العثور بحوزة سائق الشاحنة على مبلغ مالي من العملة الصعبة قدر ب ألف أورو كلها مزورة.

اين تم فتح تحقيق معمق في القضية بعد تحويل المشتبه فيهم رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الولاية.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام النيابة.