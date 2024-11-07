تبسة: تفكيك شبكتين وحجز 2672 من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. من معالجة قضيتين منفصلتين تتعلقان بحيازة وترويج المؤثرات العقلية لغرض الاتجار بها.

القضية الأولى جاءت إثر معلومات وردت إلى عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. حول نشاط شبكة إجرامية تعمل على نقل المؤثرات العقلية. حيث قام أفراد الشبكة بتحميلها داخل حقيبة، بناءً على هذه المعلومات، اتخذت الفرقة الإجراءات الأمنية اللازمة. مما أسفر عن توقيف شخص بحوزته 2145 قرصًا من نوع بريغابالين 300 ملغ. ليتم تحويل المشتبه فيه مع المحجوزات إلى مقر الفرقة، حيث تم فتح تحقيق شامل في القضية.

القضية الثانية كانت نتيجة لمعلومات أخرى حول نشاط إجرامي لمجموعة من الأشخاص في أحد أحياء وسط مدينة تبسة. تتعلق بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد الإجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيف شخصين متلبسين بحيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. شملت 527 قرصًا مهلوسًا و6 قنينات من سائل مهلوس. كما ضبط بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بـ19 غرامًا من الكيف المعالج. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي.

ليتم تحويل الموقوفين والمحجوزات إلى مقر الفرقة، وفتح تحقيق في مجريات القضية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية في تبسة، والتي أصدرت بحقهم أمر إيداع