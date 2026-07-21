تبسة.. تفكيك عصابة أحياء من 5 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء وكوكايين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتبسة، ممثلة في فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالشريعة، من تفكيك عصابة أحياء تتكون من خمسة أشخاص تنشط بإقليم الاختصاص. مع حجز أسلحة بيضاء وقطعة من المخدرات الصلبة (كوكايين).

وجاءت العملية في إطار الجهود التي تبذلها وحدات الدرك الوطني لمكافحة مختلف أشكال الإجرام. لا سيما ظاهرة عصابات الأحياء، وتجسيدا للاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي الفرقة عدة مكالمات هاتفية تفيد بنشوب شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص باستعمال أسلحة بيضاء.

وعلى الفور، تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بقيادة قائد الفرقة، حيث تم رصد مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء متمثلة في سيوف وعصي خشبية وحديدية، وهم يهددون حياة الغير ويمسون بممتلكاتهم.

وتم توقيف المشتبه فيهم في عين المكان. مع حجز جميع الأسلحة البيضاء، واقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص، وحجز أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى قطعة من المخدرات الصلبة (كوكايين).

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيقدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وذكّرت مصالح الدرك الوطني بأن الرقم الأخضر 1055 يبقى تحت تصرف جميع المواطنين للإبلاغ عن أي طارئ.