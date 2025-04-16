تبسة: تفكيك عصابة إجرامية ببئر العاتر واسترجاع مجوهرات وأموال مسروقة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر العاتر بتبسة، من تفكيك مجموعة إجرامية مكونة من 8 أشخاص. مع استرجاع مبلغ مالي معتبر قدر بـ 1921000دج ومجوهرات و حلي مسروقة من المعدن الأصفر . بوزن إجمالي قدره 825.58 غرام.

العملية نفذها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بئر العاتر بتبسة بعد تقدم أحد المواطنين إلى امن الدائرة. بخصوص تقييد شكوى عن تعرض مسكنه الى السرقة طالت مبلغ مالي معتبر ومجوهرات من الحلي. ليتم التنقل ومعاينة المسكن محل السرقة.

مصالح امن الدائرة ببئر العاتر فعّلت عنصري الإستعلام والتحري عن مقترفي هذا الاعتداء. و استغلالا لمعلومات واردة الى عناصر الشرطة تفيد بتواجد أشخاص يشتبه في ضلوعهم بعملية السرقة على مستوى أحد الأماكن بمدينة بئر العاتر. كما تم إعداد خطة امنية لتوقيفهم وتحويلهم الى مقر امن الدائرة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

إستمرارا لاجراءات التحقيق تم تحديد هوية شركاء اخرين في العملية ليتم توقيفهم واسترجاع المسروقات. المتمثلة في حلي و مبلغ مالي كانت مخبأة على مستوى مركبة من نوع رونو سيمبول تم توقيفها على مستوى الطريق المؤدي الى بلدية الشريعة.

كما تم بعد استيفاء اجراء التحقيق تقديم المشتبه فيهم امام النيابة المحلية بمدينة بئر العاتر.

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