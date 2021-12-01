تبسة: تفكيك 3 شبكات مختصة في تصنيع والمتاجرة بالذخيرة الحية والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتبسة من تفكيك تفكيك 3 شبكات اجرامية خطيرة تصنع وتتاجر في الذخيرة الحية والمؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر مداهمة عدة منازل بتبسة وبئر العاتر وشل نشاط ورشتين لصناعة الذخيرة الحية وعناصرها أين أسفرت العملية من حجز 7 الاف كبسولة ومئات الخراطيش الفارغة عيار 16 ملم. بالإضافة إلى 375 خرطوشة عيار 12 و16 ملم وأدوات ولواحق صناعة الذخيرة الحية والتعبئة

كما مكنت العملية من ضبط 4500 قرص دواء مهلوس من نوع بريريكا 150 ملغ تم ادخالها عن طريق التهريب من تونس.