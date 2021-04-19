تبسة: تنصيب المراقب العام براهم بومعزة مديرا جهويا للجمارك

أشرف المراقب العام لمصالح الجمارك مساء اليوم الإثنين على تنصيب المراقب العام براهم بومعزة مديرا جهويا للجمارك بولاية تبسة.

مراسيم التنصيب تمت على مستوى مقر الولاية بحضور السلطات المدنية والعسكرية

وأنهى المدير العام للجمارك نورالدين خالدي اليوم مهام المدير الجهوي للجمارك لولاية تبسة حليمي يمين وعين براهم بومعزة خلفا له.

كما تم إنهاء مهام 10 إطارات وأعوان للجمارك بذات الولاية على خلفية تحقيقات إدارية وقضائية.

ووفق مصادر النهار اونلاين التحقيقات جاءت مباشرتها بسبب قضية اختلاس خطيرة لمبلغ مالي من العملة الصعبة.