تبسة: تواصل إخماد الحريق في غابة جبل الطاقة بالحويجبات

تواصل وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، في عملية إخماد الحريق الذي شب مساء اليوم الخميس بغابة بجبل الطاقة ببلدية الحويجبات .

وفي بيان للحماية المدنية للولاية، فإن عملية الإخماد متواصلة الى حد الساعة في انتظار وصول الدعم من طرف الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، والعائد من مهمة في عملية مساندة لإخماد حرائق خنشلة.

بالإضافة إلى وصول الدعم من طرف الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية ، لولاية سوق أهراس.