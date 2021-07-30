تبسة: تواصل عملية إخماد الحريق بجبل بوغافر

تواصل وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، عملية إخماد حريق غابة بجبل بوغافر ببلدية ودائرة أم علي.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض مساء اليوم الجمعة، رفقة مصالح الغابات وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر.

بالإضافة إلى دعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة لأجل إخماد حريق غابة بجبل بوغافر ببلدية ودائرة أم علي، والعملية لازالت متواصلة.