تبسة: تواصل عملية إخماد حريق غابة جبل العاطف

تواصل وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الثلاثاء، عمليات إخماد حريق غابة جبل العاطف، لليوم الثالث على التوالي.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لذات الولاية، فإن عملية إخماد الحريق جاءت تحت اشراف مدير تنظيم وتنسيق الاسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد خليفة مولاي، رفقة مدير الحماية المدنية لولاية تبسة.

وسخرت ذات المصالح يضيق ذات البيان، 40 شاحنة بمختلف الأحجام، و 3 سيارات اسعاف، و 4 سيارات اتصال، و حافلتين، بالإضافة الى شاحنة نقل عتاد وحوالي 280عون بمختلف الرتب.

كما تلقت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، دعما من الرتل المتحرك لولايات تبسة، قالمة، سوق أهراس وولاية الواد، وهذا لأجل السيطرة وإخماد الحريق الذي شب صبيحة يوم الأحد بجبل العاطف.