تبسة: تواصل عملية إخماد حريق غابة جبل الميزاب

تواصل وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، عملية إخماد الحريق الذي شبّ بغابة بجبل الميزاب أمس الخميس.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة، اليوم الجمعة، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية للولاية، متمثلة في الوحدة الرئيسية بتبسة، والوحدة الثانوية بالماء الأبيض، الوحدة الثانوية بالكويف، والوحدة الثانوية بمرسط والوحدة الثانوية بالشريعة وحدة القطاع ببكارية.

بالإضافة إلى ووحدة القطاع باب الزياتين، وبدعم من فرق الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية ورفقة مصالح الغابات ليلة الخميس إلى الجمعة حوالي الساعة 23سا:50 د لأجل إخماد بداية حريق غابة بجبل الميزاب بتبسة.