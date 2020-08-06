تبسة: توفير 200 ألف طن من خام الحديد بمنجمي بوخضرة والونزة لفائدة مصنع الحجار

كشف والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله، أنه بالرغم من جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على كامل مظاهر وجوانب الاقتصاد الوطني إلا أن منجمي الحديد ببوخضرة والونزة شمال الولاية تمكنا خلال هذه الفترة من توفير مخزون هام من مادة خام الحديد.

وأضاف الوالي في تصريح حصري “للنهار”، أن مخزون الخام الحديد تم وضعه في متناول مصنع الحجار من أجل إستئناف نشاطه مستقبلا بكل أريحية حيث قدر هذا المخزون بـ 200 ألف طن.

وأشار الوالي، إلى أنه ومنذ تسجيل الإنتكاسة التقنية خلال السنة الفارطة وما انجر عنها من مشاكل وتوقف العمل بمصنع الحجار تم تنفيذ خطة عمل محكمة تنفيذًا لأوامر السلطات العليا في البلاد تمثلت في تشكيل لجنة متخصصة تقوم بالمراقبة والمتابعة الميدانية الدائمة مما ساعد على جعل الأمور مستقرة وعملية إنتاج مادة خام الحديد بالمنجمين متواصلة وهو ما وفر الان آفاق عمل إيجابية للمصنع الذي يتوفر في هذه الفترة على مخزون يكفيه لأشهر كاملة.