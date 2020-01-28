تبسة.. توقيف إرهابي تونسي حاول الدخول إلى الجزائر

تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف إرهابي تونسي حاول الدخول إلى الجزائر.

وأفادت مصادر لـ”النهار أونلاين”، أنّ الإرهابي ينشط ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة في شرق وجنوب البلاد.

وأضاف نفس المصدر، أن الموقوف كان محل نشريات وبطاقات لفت إنتباه العناصر الأمنية منذ سنة 2007 بسبب نشاطه الإرهابي المحظور.

الموقوف حاول الدخول إلى الجزائر مستغلا عدم علم السلطات التونسية بنشاطه الإرهابي.

وكشف المصدر أن التحقيقات مستمرة من طرف المصالح الأمنية المختصة المكلفة بملف مكافحة ظاهرة الإرهاب.

وقال المصدر، أنّ عملية تقديم الموقوف البالغ من العمر 42 سنة ستتم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة.