تبسة: توقيف إمرأة بتهمة النصب والاحتيال وإنتحال صفة مسؤول بشركة وطنية

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم وبناءا على تقدم إحدى المواطنات الى مقر الأمن الحضري الخامس بخصوص ايداع شكوى مفادها تعرضها الى النصب والاحتيال من طرف امرأة تدعي أنها تشغل منصب مرموق باحدى الشركات الوطنية ذات طابع اقتصادي وانه بامكانه التدخل من اجل توظيف إبنها بالشركة وهذا مقابل منحها مبلغ مالي.

وإستغلال للمعلومة والشكوى تم التحديد هوية المشتبه فيها ومكان تواجدها ليتم توقيفها وحجز داخل حقيبتها اليدوية مجموعة من الوثائق المزورة لذات الشركة التي تدعى انها تابعة لها لا تحمل توقيع او دمغة رسمية، ليتم تحويلها الى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

التحقيق مع المشتبه فيها اثبت تورطها في الاحتيال على ضحايا آخرين من خلال العثور على ملفات خاصة بهم لدى المشتبه فيها، ليتقدم الى مقر الامن الحضري الخامس ويقوم بإيداع شكوى ضدها، وبسماع اقوال الممثل القانوني للشركة التي قامت لمشتبه فيها بانتحال صفة العمل بها ، تبين انها حاولت الاحتيال سابقا عليهم من خلال الإدعاء انها مرسلة من طرف الادارة المركزية لذات الشركة في مهمة رسمية إلا انهم بعد مطالبتها بالامر بالمهمة والوثائق الثبوتية قامت بالمغادرة دون رجعة مدعية انها متوجهة الى سيارتها من اجل إحضار الوثائق.

بعد استيفاء اجراءات التحقيق تم تقديم المعنية أمام النيابة المحلية، اين صدر في حقها الامر بالايداع.