تبسة: توقيف إمرأة تمارس طقوس الشعودة والسحر ..وهذا ماعثر عليه داخل منزلها ببولحاف الدير

أوقفت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتبسة إمرأة بتهمة ممارسة السحر والشعوذة ببلدية بولحاف الدير.

وحسب بيان ذات المصالح العملية تم اليوم توقيف إمرأة “ب.ع” تبلغ من العمر 40 سنة بتهمة ممارسة بتهمة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أوبشعيرة من شعائر الإسلام بالإضافة إلى تهمة ممارسة مهنة العرافة.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مؤكدة لذات الفرقة مفادها وجود أحد المساكن يستغل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحقيقات مع تنشيط عنصر الإستعلام لتحديد هوية مالكة المنزل. ليتم إستصدارإذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة أين تم التنقل إلى منزل المشتبه فيها.

وبعد تفتيش المنزل تم العثور بداخله على خاتمين من معدن أصفر بهما ورقتين مكتوبتين بخط اليد تحتويان على كتابات غير مقروءة. بالإضافة إلى مجموعة من الخواتم الرجالية والنسائية مع كل منها ورقة مكتوبة بخط اليد بها الغرض المطلوب عمله.

العملية مكنت من العثور بداخل المنزل شمعتان مكتوب عليها كتابات غير مقروءة، زجاجة بها مادة القطران والحرمل تستعمل للكتابة. وأيضا قفل معدني به خيوط حمراء مربوطة على شكل عقد ومخلوطة بالطين، قارورة بلاستيكية بها مادة غير معروفة وبداخلها حرز.

كما تم ضبطأوراق مكتوبة بخط اليد بها طلبات أعمال لأشخاص غير معروفين، حيوان الحرباء محنطة ملفوفة بخيط أبيض، رأس حرباء محنطة. وكذا رجل حيوان الظربان، لباس داخلي وصورة فوتوغرافية لشخص مجهول الهوية, معلمين استهزاء بالقران الكريم على شكل معوذتين مكتوبة بالمعكوس وبالحبر الاصفر غير المقروء، بالإضافة إلى مجموعة من الأعشاب الأخرى كانت تستعملها في مختلف الأعمال السحرية، للإشارة المعنية اتخذت من منزلها محل للعناية الجسدية كواجهة للتغليط العامة.

وليتم توقيف المشتبه فيها وتحويلها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، أين تم تحرير ملف قضائي ضدها وتحويليها أمام الجهات القضائية المختصة.