تبسة: توقيف المشتبه به في قتل إمرأة بحي 1576 مسكن

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة وتحت إشراف مباشر لوكيل الجمهورية من فك لغز جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 47 سنة.

الضحية عثر عليها مقتولة داخل مقر سكناها الواقع بحي 1576 مسكن حيث بقيت جثتها مخبأة لفترة.

أين أسفرت التحريات التي باشرتها ذات المصالح عن توقيف المشتبه به الذي تبين انه شاب يبلغ من العمر 33 سنة.

وحسب وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة صابر كردون الذي اصدر بيانا صحفيا تسلمت النهار أونلاين نسخة منه عملًا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه بتاريخ 23 جوان الفارط.

وفي حدود الساعة العاشرة صباحا تقدم شخص ببلاغ أمام مصالح الضبطية القضائية مفاده وجود رائحة كريهة تنبعث من شقة قريبته ليتنقل الفور المسؤول الأول على نيابة الجمهورية الى عين المكان رفقة عناصر الضبطية القضائية أين تم العثور على جثة الضحية.

وتبين بعد المعاينة وجود اثار جروح مسدسًا تعليماته بمباشرة التحقيق الابتدائي في القضية مع اخضاع الجثة للتشريح من اجل تحديد سبب الوفاة ليتزامن الأمر مع استغلال الجانب التقني الذي ساعد في تحديد هوية المشتبه به.

ويضيف البيان انه وبعد استيفاء إجراءات البحث والتحري تم تقديم جميع الأطراف امام وكيل الجمهورية نهار اليوم حيث قام بفتح تحقيق قضائي ضد المشتبه به في ارتكاب الجريمة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وبعد احالة الملف وعرضه على قاضي التحقيق وسماعه تم إصدار امر بإيداعه الحبس المؤقت