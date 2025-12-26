تبسة.. توقيف امرأة بحوزتها أزيد من 5 كلغ من الكيف 

تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة، ممثلة في فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف امرأة في العقد الرابع من عمرها، كانت بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية نفذت تحت إشراف النيابة المختصة، بعد استغلال معلومات وردت إلى الفرقة وتنشيط العمل الاستعلاماتي، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها.

وأسفرت العملية عن ضبط كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 5 كيلو و300 غرام، كانت مخفية داخل حقيبة يدوية، ليتم تحويل المشتبه فيها إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيها أمام النيابة المختصة إقليميا.