تبسة.. توقيف تونسي بحوزته 200 علبة حليب رضع موجهة للتهريب

اوقف رجال الشرطة التابعين للمصلحة الولائية للأمن العمومي بتبسة شخصا بحوزته حوالي 200 علبة حليب بودرة ” ابتاميل” الخاص الرضع.

العملية جرت على مستوى محطة نقل المسافرين بين البلديات بعاصمة الولاية.

حيث تبين بعد التثبت من هويته انه تونسي الجنسية وكان ينوي تهريبها نحو بلاده باستعمال النقل الجماعي حتى لا يشتبه في أمره.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تحويله إلى مقر الأمن وحجز البضاعة مع إنجاز ملف قضائي خاصة.

وأن هذا النوع من الحليب تستورده الجزائر بالعملة الصعبة وتدعمه لفائدة مواطنيها.

وخلال التحقيق صرح المشتبه به والذي تم متابعته بجرم التهريب انه كان ينوي بيع علب الحليب في بلاده.

لأنه يشهد ندرة حادة وثمنه مرتفع جدا مقارنة بتكلفته هنا في الجزائر مستغلا انهيار الدينار الجزائري أمام نظيره التونسي.